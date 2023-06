Ucraina, ambasciatore Russia: "Usa stanno provocando terza guerra mondiale"

Antonov: "Particolarmente sorprendente la facilità con cui gli americani sperperano denaro per Kiev"

Fornendo armi all'Ucraina, gli Stati Uniti stanno causando spargimenti di sangue e provocando una terza guerra mondiale. Lo ha detto l'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, aggiungendo di trovare "particolarmente sorprendente la facilità con cui gli americani sperperano denaro per i clienti ucraini. Il Pentagono può permettersi di 'sopravvalutare' il costo delle attrezzature militari fornite a Kiev, sovrastimando i suoi calcoli di diversi miliardi di dollari".

"Mentre vengono stanziati fondi senza precedenti per l'acquisto di armi per il regime di Kiev - ha aggiunto Antonov - agli Stati più poveri dell'Africa, dell'America Latina e dell'Asia non si presta attenzione. Ci sono luoghi del pianeta dove le persone muoiono di fame. Gli Stati Uniti ritengono più urgente prolungare lo spargimento di sangue e provocare la III Guerra Mondiale attraverso il coinvolgimento di fatto dell'Occidente nel conflitto".