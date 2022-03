Ucraina, analisti Nomisma: "Guerra mette a rischio crescita mercati immobiliari"

"Nel 2021 incremento del 34% ma il calo atteso è ancora difficile da quantificare. Palpabile però l'attendismo di queste settimane, potrebbe tradursi in una perdita in termini di crescita del Pil"

Se lo scorso anno il mercato delle compravendite immobiliari in ambito residenziale è schizzato "del 34%" adesso "è forte il rischio di un ridimensionamento a causa della guerra in corso in Ucraina". A rilevarlo sono gli analisti dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare di Nomisma che oggi hanno diffuso i dati del settore su 13 mercati locali italiani. "Il rischio che l’apprensione degli operatori si trasferisca sugli indicatori di fiducia di famiglie e imprese è concreto, anche se la capacità di reazione dimostrata nell’ultimo biennio non fa escludere possa trattarsi di effetti destinati a risolversi in breve tempo", affermano.

Il riferimento degli analisti "è ovviamente alle conseguenze delle sanzioni adottate dai maggiori Paesi occidentali nei confronti della Russia dopo l’invasione dell’Ucraina" e secondo gli esperti della società bolognese "l’entità del ridimensionamento atteso è ancora difficile da quantificare, ma il palpabile attendismo di queste settimane prevedibilmente si tradurrà in una perdita in termini di crescita del Pil non limitata a qualche decimo di punto percentuale".