Ucraina, anchorman Russia Today: "Annegare bambini Kiev" - Video

Russia Today è stato accusato di incitamento al genocidio dopo che un presentatore ha affermato che i bambini che hanno criticato il Cremlino dovrebbero essere annegati. L'emittente statale russa la scorsa settimana ha sospeso l'anchorman Anton Krasovsky a poche ore dai suoi commenti, affermando che nessuno a Russia Today condivide le sue opinioni.

Meanwhile on Russia's state-funded RT, director of broadcasting Anton Krasovsky suggests drowning or burning Ukrainian children, makes hideous comments about the rapes by Russian soldiers in Ukraine, says Ukraine should not exist and Ukrainians who resist Russia should be shot. pic.twitter.com/BGIaBNok4v