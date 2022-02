Ucraina, appello Cdc contro "il ritorno della guerra in Europa"

Il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale ha messo a punto un "Appello contro guerra" per impedire il ritorno di scontri in Europa. Decine di intellettuali hanno firmato "perché l'Unione Europea non si faccia trascinare dalla Nato nel suo espansionismo a Est, perché l’Italia si opponga all’invio di truppe e di nuovi missili americani, per una trattativa che garantisca all’Ucraina una condizione di neutralità e di pace, superando e respingendo le insidie e le minacce russe".

Nel secolo scorso l’Europa è stata dilaniata per ben due volte, nel corso di una generazione, dal flagello "della guerra che ha causato sofferenze indicibili ai suoi popoli e una degradazione inconcepibile dell’umanità fino al male assoluto della Shoah -si ricorda nel documento- La profonda aspirazione alla pace, a rendere impossibile di nuovo la guerra fra le nazioni europee è stata a fondamento della nascita della Comunità europea e del percorso che l’ha portata a trasformarsi in Unione Europea".

La caduta del muro di Berlino e lo scioglimento del Patto di Varsavia hanno "fatto venire meno le ultime conseguenze della guerra fredda in Europa e creato la possibilità della convivenza pacifica di tutti i suoi popoli, dall’Atlantico agli Urali. Purtroppo la distensione resa possibile dalla fine della guerra fredda non è stata coltivata; non è bastata la dissoluzione dell’Unione Sovietica per far venir meno lo spirito di contrapposizione dei due blocchi militari, come poteva fare prevedere l’allargamento del G7 alla Russia, capitolo che è stato frettolosamente chiuso".

L’allargamento ad est della Nato, "che ha inglobato paesi che facevano parte della ex Unione Sovietica, ha comportato il dispiegamento di un dispositivo militare ostile ai confini della Russia; ciò costituisce obiettivamente una minaccia e come tale è stata percepita. Questa situazione ha generato una nuova corsa agli armamenti, compreso il riarmo nucleare -sottolinea ancora l'appello- Si sono create, così, le condizioni per un nuovo tipo di guerra fredda molto più pericolosa della precedente, perché non più fondata su una contrapposizione ideologica ma su pulsioni nazionalistiche ancora meno controllabili".

L’esercizio del diritto all’autodeterminazione del popolo ucraino "è stato fortemente condizionato dal tentativo della Russia, da un lato, e del blocco occidentale a guida Usa, dall’altro, di trascinare questo Paese ognuno nel proprio campo di influenza. Se la Russia ha occupato la Crimea e in seguito alimentato il conflitto del Donbass, la Nato ha assunto una posizione vissuta come provocazione politica e militare dalla Russia, quando si è dichiarata disponibile ad accogliere Ucraina e Georgia nell’alleanza atlantica"

Adesso la tensione politica e militare fra i due schieramenti è arrivata a livelli insostenibili. "Una provocazione può arrivare da qualunque parte sul terreno e fare da detonatore ad un conflitto armato non più controllabile. E’ assolutamente urgente mobilitarsi per impedire il ritorno della guerra in Europa. Un conflitto potrebbe avere conseguenze inimmaginabili. Si deve operare immediatamente per un raffreddamento della tensione politico-militare e l’unica strada percorribile è quella del blocco immediato di ogni escalation militare".

L’Unione Europea, secondo il Cdc, "non deve farsi trascinare dalla Nato in una insensata corsa all’incremento delle minacce sul campo e ad un rilancio delle spese militari. L’Italia deve dissociarsi da questa politica e deve mandare un segnale chiaro a favore della distensione, che non ha alternative, opponendosi – com’è in suo potere – all’estensione nel territorio dell’Ucraina del dispositivo militare della Nato e al dispiegamento in Europa di nuovi missili e armi nucleari americane".

A questo punto è interesse dell’Italia e dell’Unione Europea "avviare una trattativa per arrivare a condizioni che garantiscano la Russia dalla preoccupazione di un accerchiamento e consentano all’Ucraina di sviluppare la propria autonomia nazionale, in condizioni di indipendenza dai due blocchi, com’è avvenuto per la Finlandia durante la guerra fredda".

Come? Ad esempio partendo "dall’attuazione dell’accordo di Minsk, occorre negoziare una posizione di neutralità per l’Ucraina, non più avamposto militare della Nato, ma terra d’incontro fra la civiltà russa e quella occidentale. Occorre agire adesso prima che sia troppo tardi". Per aderire occorre scrivere a coord.dem.costituzionale@gmail.com