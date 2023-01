Ucraina, arcivescovo Kiev: "455 bambini morti e 336 dispersi ufficiali"

"I bambini soffrono di più. Secondo i rapporti delle autorità statali ucraine, al 16 gennaio di quest’anno 336 bambini sono ufficialmente considerati dispersi; 455 bambini sono morti. Sono solo casi documentati. 897 sono feriti. Ma grazie a Dio, 9.916 bambini in quei burrascosi eventi delle operazioni militari in Ucraina sono stati alla fine ritrovati". L’arcivescovo maggiore di Kiev, Sviatoslav Shevchuk, aggiorna i dati delle piccole vittime e dei bambini dispersi a causa della guerra.

"C'è una sensazione generale dell’escalation di questa guerra. Gli attacchi russi - sottolinea Shevchuk in un videomessaggio - si stanno intensificando non solo in prima linea, ma anche nelle nostre pacifiche città e villaggi. Le nostre regioni di Donbass, Luhansk e Donetsk sono in fiamme. Pesanti battaglie si stanno svolgendo intorno alle città di Avdiivka, Bakhmut e Soledar, ormai leggendarie".