Ucraina, attacco Kiev in territorio russo: distrutti camion e munizioni - Video

Il video di un attacco dell'artiglieria ucraina contro obiettivi in territorio russo è stato pubblicato su un canale Telegram dal comandante della guarnigione di Kharkiv, Serhii Melnyk, come ha reso noto il sito di notizie indipendente Mediazona. "Durante una ricognizione, i militari del distaccamento di confine numero 4 hanno identificato equipaggiamento di proprietà degli occupanti e camion. Grazie alla cooperazione con i tiratori dell'artiglieria, l'obiettivo è stato distrutto immediatamente", ha scritto come didascalia al video. Le forze russe individuate nel video sarebbero state, secondo osservatori militari indipendenti citati da Meduza, vicino al villaggio di Tsapovka, nella regione russa di Belgorod, una zona boschiva a 1,3 chilometri dal confine.