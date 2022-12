Ucraina, attacco Russia: missili su Kiev, Bakhmut distrutta

Ucraina sotto attacco a Capodanno, la Russia attacca con lancio di missili. Vengono segnalate esplosioni in molte regioni, tra cui Kiev e Kharkiv, dove la difesa aerea ucraina è entrata in azione, oltre che a Kherson, Vinnytsia e Zhytomyr. L'amministrazione di Kiev ha confermato che la difesa aerea è intervenuta nella capitale e nella regione. In città, si registrano un morto e un ferito.

L'operatore della rete elettrica statale ucraina Ukrenergo ha deciso di limitare temporaneamente la fornitura di elettricità. "Ciò è necessario per ridurre il carico sul sistema di alimentazione nel caso in cui la nostra infrastruttura venga colpita", ha affermato il governatore dell'oblast di Odessa Maksym Marchenko.

Gli eventi confermano lo scenario delineato dall'intelligence britannica: ''C'è una possibilità realistica che la Russia attacchi di nuovo altri obiettivi nei prossimi giorni'' per ''minare il morale degli ucraini durante la vacanze di Capodanno'', ha affermato il ministero della Difesa britannico. Nel bollettino diffuso dall'intelligence di Londra si legge che ''nei prossimi giorni'' sono previsti ''attacchi su larga scala'' da parte delle forze armate russe in Ucraina.

Intanto, "l'esercito russo ha quasi completamente distrutto la città di Bakhmut, nella regione di Donetsk, e l'ha resa inabitabile", ha detto il capo della dell'intelligence ucraina Kyrylo Budanov, durante la maratona informativa televisiva quotidiana.

"La città è in una situazione disastrosa - ha aggiunto - A mio avviso, questa città fondamentalmente non esiste più. Alcune aree non potranno assolutamente essere ricostruite. Non sono un costruttore, ma è più facile costruire questa città da zero che ricostruirla".