Ucraina, Baldini (Iv): "Interrogazione su ausiliaria carabinieri? No conflitto interessi su mio compagno"

“Nell’Arma esistono uomini eccellenti, che potrebbero e vorrebbero servire ancora il territorio e che vengono invece costretti in pensione, avendo cambiato il regolamento dell’ausiliaria. Pagati comunque dallo Stato, contributi compresi, non potendo svolgere il lavoro come avrebbero continuato a fare. Ho semplicemente chiesto al Ministro Guerini il perché, l’ho fatto anche personalmente al comando generale dei carabinieri. Nessuno mi ha risposto”. A parlare all’Adnkronos è Maria Teresa Baldini, medico e deputato di Italia Viva, firmataria di una interrogazione con la quale chiede di “richiamare in servizio il personale attualmente collocato in ausiliaria per ovviare al sottodimensionamento dell’organico dell’Arma”.

Una battaglia, dice, “che assume importanza specie in questo periodo e specie a Forte dei Marmi, dove il presidente ucraino Zelensky e alcuni magnati russi hanno casa e dove un carabiniere con encomi e conoscenza decennale del territorio potrebbe essere più che utile". Solo che, e qui sta il nodo della questione, tra i carabinieri del lido più prestigioso della Toscana, c’è anche il compagno della deputata, un luogotenente “con un curriculum eccellente, con encomi, due lauree, un cavaliere del lavoro”, specifica ancora la deputata. Un particolare che Maria Teresa Baldini ha omesso di menzionare e nel quale qualcuno ha visto un conflitto d’interessi.

“Il mio compagno è un luogotenente dei carabinieri che è andato in pensione ma come lui ci sono mille persone nella stessa condizione - spiega ancora Maria Teresa Baldini all'Adnkronos - Il conflitto d’interessi esiste quando c’è una situazione economica che possa interessare: qui non c’è, come non c’è alcun interesse particolare. Il mio compagno ha svolto il suo lavoro per 40 anni nella stazione di Forte dei Marmi con tutte le eccellenze. È uno di quelli che ancora crede nelle cose. Perché uomini con questo cervello, che vogliono continuare nel loro servizio, devono essere buttati fuori? Qual è la motivazione?”.

Ma, allora, perché non dirlo? “La vita personale deve essere messa in ballo per qualsiasi cosa? - risponde la deputata - E poi io sono sempre stata vicina all’Arma, dai tempi in cui il comandante generale era Gallitelli; per dieci anni a Forte dei Marmi ho fatto un premio internazionale con il patrocinio dei carabinieri. Aggiungo che l’interrogazione e non l'ho firmata da sola, ma con Cosimo Maria Ferri, un giudice, una persona che la legalità la ama. Ci sono deputati che hanno stabilimenti balneari e parlano di Bolkenstein, quelli sì che sono conflitti d'interesse”.

Ma non è tutto. “Io sono un medico, non parlo di affari personali e mi sono sempre occupata di legalità. Mi interessa il territorio e preservarlo e i carabinieri ne rappresentano la tutela maggiore. Il mio compagno è candidato a sindaco a Forte dei Marmi e non tornerebbe indietro. Non torna all'Arma - sottolinea - Per la mia relazione ho subito tantissimi pettegolezzi da gente che vuole togliere di mezzo i carabinieri, ma i carabinieri sono ancora lo Stato. Ho chiesto al Ministro perché lo fanno, sono venuti a conoscenza di questa cosa ma non ho mica da nascondere nulla, altro che conflitto d’interessi. Non tutelo il mio compagno, ma le tante persone che come lui valgono. Non sanno più fare e cercano di attaccare me”.

(di Silvia Mancinelli)