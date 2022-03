Ucraina: Balestra, 'Zelensky in t-shirt? Scelta naturale, giacca e cravatta anacronistici'**

"E' giusto indossare la t-shirt verde militare, sarebbe un anacronismo se fosse acchittato per parlare del suo popolo martoriato". Così lo stilista Renato Balestra commenta con l’AdnKronos la t-shirt verde militare che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky indossa spesso nei suoi video per parlare alla nazione e ai potenti, da quando, un mese fa, è iniziato il conflitto.

"A Zelensky restano due soluzioni - spiega Balestra - o indossare la maglietta verde o la divisa militare ma" quest'ultima "non sarebbe la scelta giusta per mostrare vicinanza agli ucraini. Penso che la sua sia una scelta naturale, non è studiata. Sarebbe ridicolo se si presentasse in giacca e cravatta. Così facendo, invece, bada più alla sostanza che all'apparenza, credo sia dignitoso".