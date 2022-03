Ucraina, Barbaro (FdI): 'Su profughi nessun impegno concreto da sinistra e Governo'

“Dopo tanta retorica, al momento di fare qualcosa di veramente concreto per i profughi, non abbiamo assistito a un impegno serio da parte del Governo. Nonostante i suggerimenti del Terzo Settore al quale sono state voltate le spalle proprio nei giorni in cui era impegnato a prestare ancora una volta la sua straordinaria opera di solidarietà. Riteniamo gravissimo il respingimento dell’Ordine del giorno al Decreto Ucraina, firmato dall’On. Maria Teresa Bellucci, che recepiva le istanze del Forum del Terzo Settore e di quegli Enti, come il nostro, impegnati nelle operazioni umanitarie. L’Ordine del giorno impegnava il Governo, tra l’altro, ad assumere immediate iniziative per definire un protocollo nazionale in materia di accoglienza, con particolare riguardo ai minori non accompagnati, chiarendo soprattutto la cornice giuridica, ad attivare tavoli tematici per la programmazione degli interventi, con il coinvolgimento degli Enti territoriali, del Forum Nazionale Terzo Settore e delle reti nazionali impegnate, in un’ottica di co-progettazione degli interventi stessi e a stanziare adeguate risorse economiche per fronteggiare le eccezionali esigenze anche di accoglienza dei cittadini ucraini. Fratelli d’Italia continuerà a difendere e sostenere con forza tutti quei volontari e operatori che, anche in tempi di Covid, si sono adoperati silenziosamente per l’interesse comune. Persone che la sinistra ha completamente ignorato”. Così il senatore di Fdi Claudio Barbaro, presidente di Asi.