Ucraina, base aerea russa colpita da drone non identificato

Una base aerea russa a Kursk, nel territorio della Federazione, è stata colpita nella tarda serata di ieri da un "drone non identificato". A darne notizia su Telegram è stato Anton Gerashchenko, consigliere presidenziale di Volodymyr Zelenskiy, citando in un primo momento fonti russe secondo cui ci sarebbero state "due esplosioni a Kursk vicino all'aeroporto". Successivamente Gerashchenko ha precisato che "un drone non identificato" aveva colpito "una struttura militare a Kursk". Secondo il governatore regionale Roman Starovoit, citato da Ria, "non sono stati riportati danni o feriti".