Ucraina, Ben Affleck chiama capo ufficio Zelensky: attore invitato a Kiev

E' importante, si legge in una nota, il ruolo di ''personalità famose'' per mantenere alta l'attenzione sul conflitto

L'attore Ben Affleck ha tenuto una videoconferenza con il capo dell'ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, che lo ha invitato a visitare Kiev. E' importante, ha detto l'ufficio di Zelensky in una nota, il ruolo di ''personalità famose'' per mantenere alta l'attenzione sul conflitto in Ucraina. "Andriy Yermak ha discusso con Ben Affleck dei modi per fornire un sostegno ancora maggiore all'Ucraina e ai suoi cittadini", recita la nota.