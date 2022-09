Ucraina, Biden: "Annessioni Russia fraudolente, nuove sanzioni"

Il presidente Usa: "Azioni Putin non hanno legittimità"

"Gli Stati Uniti condannano il fraudolento tentativo della Russia di annettersi oggi territorio sovrano ucraino. La Russia sta violando la legge internazionale, calpestando la carta dell'Onu e mostrando il suo disprezzo per tutte le nazioni pacifiche". Così Joe Biden reagisce all'annessione delle regioni ucraine proclamata oggi da Vladimir Putin.

"Non sbagliamoci, queste azioni non hanno legittimità", ha affermato il presidente americano, aggiungendo che "in risposta ai falsi proclami russi di annessione, gli Stati Uniti, insieme ad alleati e partner, oggi stanno annunciando le nuove sanzioni". "Sanzioni - ha proseguito - che imporranno un costo su individui ed entità, fuori e dentro la Russia, che forniscono sostegno economico e politico ai tentativi illegali di cambiare lo status del territorio ucraino".

"Gli Stati Uniti onoreranno sempre i confini internazionalmente riconosciuti dell'Ucraina e continueremo a sostenere i suoi sforzi per riprendere il controllo dei suoi territori rafforzando la sua mano militarmente e diplomaticamente" ha sottolineato Biden, in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca, ricordando che nei giorni scorsi Washington ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari del valore di 1,1 miliardi di dollari.

"Continueremo a fornire all'Ucraina l'equipaggiamento necessario per difendersi, inamovibili di fronte allo sfacciato tentativo russo di ridisegnare i confini del suo vicino", ha aggiunto il presidente Usa. Infine, ha esortato "tutti gli altri membri della comunità internazionale a respingere gli illegali tentativi di annessione della Russia e rimanere al fianco del popolo ucraino per quanto sarà necessario".

NUOVE SANZIONI - Arrivano dunque le nuove sanzioni americane contro l'annessione alla Russia di quattro regioni dell'Ucraina. Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha reso noto di aver deciso misure restrittive contro "l'apparato militare-industriale" che sta dietro alla guerra in Ucraina, tra cui due fornitori internazionali, tre leader dell'infrastruttura finanziaria russa, i parenti stretti di alcuni alti funzionari russi e 278 membri del Parlamento russo per aver permesso l'annessione "illegale".

"Non resteremo a guardare mentre Putin tenta fraudolentemente di annettere parti dell'Ucraina - ha dichiarato il segretario al Tesoro Janet Yellen - Il Dipartimento del Tesoro e il governo degli Stati Uniti stanno intraprendendo oggi una vasta azione per indebolire ulteriormente il già degradato complesso industriale militare della Russia e minare la sua capacità di condurre una guerra illegale".

Yellen ha aggiunto che gli Stati Uniti e i loro alleati non esiteranno a intraprendere "azioni severe" contro persone e aziende all'interno e all'esterno della Russia "che sono complici di questa guerra e di questi referendum farsa".