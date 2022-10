Ucraina, Biden: "Usa al fianco di Kiev finché serve"

"Questi attacchi" effettuati dalla Russia "hanno ucciso e ferito civili e distrutto obiettivi che non avevano uno scopo militare, ancora una volta dimostrano la terribile brutalità della guerra illegale del signor Putin contro il popolo ucraino". Così Joe Biden in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca condanna "gli attacchi missilistici condotti dalla Russia oggi in tutta l'Ucraina, Kiev compresa". "Noi offriamo le nostre condoglianze alle famiglie e ai cari che sono stati insensatamente uccisi", ha aggiunto il presidente americano.

Gli attacchi missilistici della Russia contro l'Ucraina "non fanno altro che rafforzare il nostro impegno a stare al fianco del popolo ucraino fino a quando sarà necessario". "Insieme agli alleati, continueremo a imporre alla Russia i costi per la sua aggressione, e considerare Putin e la Russia responsabili per le atrocità e i crimini di guerra e fornire il sostegno necessario alle forze ucraine per difendere il loro Paese e la loro libertà". "Chiediamo ancora alla Russia - conclude il presidente americano - di mettere immediatamente fine a questa aggressione non provocata e rimuovere le sue truppe dall'Ucraina".