Ucraina, Biden avverte Russia: "Se invade non ci sarà più Nord Stream 2"

Se ci sarà un'invasione russa dell'Ucraina, con "tank e truppe che attraversano il confine, non ci sarà più Nord Stream 2, noi vi metteremo fine". E' quanto ha detto Joe Biden rispondendo a una domanda durante al conferenza stampa con Olaf Scholz sul gasdotto che dovrebbe portare il gas russo in Germania. "Vi prometto che lo faremo", ha ripetuto Biden, mentre Scholz da parte sua, in inglese, ha assicurato che "saremo uniti, agiremo uniti e faremo tutti i passi necessari".

"La Germania con gli Stati Uniti, insieme ai nostri alleati e partner, stiamo lavorando intensamente per cercare una soluzione diplomatica a questa situazione, e la diplomazia è la strada migliore, compreso per la Russia, secondo noi", ha sottolineato quindi Biden ribadendo che "abbiamo chiarito che siamo pronti a continuare importanti colloqui in buona fede con la Russia".

"La Germania - ha aggiunto il presidente - sta dimostrandosi leader nello spingere per la de-escalation delle tensioni e incoraggiare il dialogo attraverso il formato Normandia. Ma se la Russia fa la scelta di invadere ulteriormente l'Ucraina - ha concluso - noi siamo pronti ed è pronta tutta la Nato".

E dopo aver affermato che per gli americani che si trovano in Ucraina sia "saggio lasciare il Paese" - "Non parlo del nostro corpo diplomatico, ma degli americani che si trovano lì - ha detto ancora il presidente - odierei vederli bloccati nel conflitto se effettivamente invadono", Biden ha ricordato: "Putin è nella posizione di poter invadere l'Ucraina, ha la capacità di farlo, quello che farà non lo so e credo che nessuno lo sappia tranne lui". Il presidente russo "deve capire che sarebbe un gigantesco errore, per il quale pagherebbe un costo pesantissimo", ha detto ancora il presidente Usa.

Riferendosi ai colloqui avuti con Putin, Biden ha detto di aver chiarito al presidente russo che "imporremo le più severe sanzioni mai imposte", riconoscendo che queste avranno effetti anche "sugli europei, su di noi" ma avranno soprattutto - ha aggiunto - un effetto pesantissimo sulla Russia.