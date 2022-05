Ucraina, Biden: "Basta fughe di notizie su come aiutiamo Kiev"

Guerra in Ucraina, vanno interrotte le fughe di notizie su quello che l'intelligence americana condivide con Kiev perché sono controproducenti. E' quanto il presidente americano Joe Biden ha detto ai massimi funzionari della sicurezza nazionale Usa, secondo quanto riporta la Nbc News citando fonti ben informate.

In particolare, spiegano le fonti, la scorsa settimana Biden ha avuto colloqui telefonici separati con il segretario alla Difesa Lloyd Austin, il direttore della Cia William Burns e il direttore dell'intelligence nazionale Avril Haines dopo che la Casa Bianca ha negato di fornire informazioni agli ucraini utili a "uccidere i generali russi". Proprio a loro Biden ha detto che far sapere come gli Stati Uniti stanno aiutando l'Ucraina non è utile e per questo non va reso noto, anche perché ''distraggono dall'obiettivo''.