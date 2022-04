Ucraina, Biden e Johnson: "Più armi a Kiev in vista nuova offensiva Russia"

Joe Biden e Boris Johnson hanno avuto un colloquio telefonico durante il quale "hanno parlato della recente visita in Ucraina del premier britannico". Lo rende noto la Casa Bianca sottolineando che i due leader "hanno affermato il loro impegno a continuare a migliorare l'assistenza militare e umanitaria all'Ucraina di fronte alle continue atrocità commesse dalla Russia". "Hanno anche apprezzato la cooperazione in corso con alleati e partner per imporre costi severi alla Russia per la guerra non provocata e ingiustificata", si legge nella nota.

Nel colloquio telefonico avuto oggi, Joe Biden e Boris Johnson hanno "discusso della necessità di accelerare l'assistenza all'Ucraina, aumentando il sostegno militare ed economico mentre le forze ucraine si preparano ad un altro attacco russo nell'est del Paese" riferisce una nota di Downing Street.

I due leader hanno poi "convenuto di continuare gli sforzi per aumentare la pressione economica su Putin e mettere fine in modo decisivo alla dipendenza occidentale dal gas e petrolio russi".