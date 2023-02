Ucraina, Biden esclude invio F-16: "Per ora Zelensky non ne ha bisogno"

Il Presidente americano Joe Biden esclude l'invio di F-16 all'Ucraina. "Per il momento Zelensky non ne ha bisogno", ha spiegato in una intervista all'emittente tv Abc. "Lo escludo per il momento", ha sottolineato. "Inviamo a Kiev ciò di cui i nostri militari senior pensano che abbia bisogno. Ha bisogno di carri armati, artiglieria, difesa aerea, inclusi gli Himars".

Intanto, sul fronte armi a Mosca, la Cina starebbe considerando l'ipotesi di inviare alla Russia proiettili di artiglieria da 122 e 152 millimetri. A confermarlo fonti americane citate dal Washington Post, dopo le anticipazioni di ieri del Wall street Journal, denunciando che qualora questo dovesse avvenire, il piano di pace proposto da Xi Jinping sarebbe fortemente indebolito. Non ci sono elementi per poter dire che a ora siano già iniziati i rifornimenti. Ma la Cina "ha la capacità di svolgere un ruolo da game changer", ha commentato una fonte americana.