Ucraina, Biden firma legge per 13,6 miliardi di aiuti a Kiev

"Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha firmato una legge che stanzia 13,6 miliardi di dollari per finanziare misure a sostegno dell'Ucraina. Questi fondi saranno utilizzati in particolare per aiuti militari e alimentari al nostro Paese. A nome del governo ucraino, grazie per questa decisione storica". Così in un tweet il premier ucraino Denys Shmyhal.

Ma dove andranno i fondi stanziati dagli Usa? Circa 6,5 ​​miliardi di dollari, circa la metà del pacchetto, andranno al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti in modo che possa schierare truppe in Europa e inviare attrezzature di difesa in Ucraina. Lo spiega la Cnn ricordando che gli Stati Uniti hanno schierato migliaia di truppe in tutta Europa, sia prima che durante l'invasione russa dell'Ucraina.

Per gli aiuti umanitari sono stanziati oltre 4 miliardi di dollari per i rifugiati in fuga dall'Ucraina e gli sfollati all'interno del Paese, oltre a fornire assistenza alimentare di emergenza, assistenza sanitaria e sostegno urgente alle comunità vulnerabili all'interno della regione. Verranno inoltre forniti quasi 1,8 miliardi di dollari per aiutare a rispondere alle esigenze economiche in Ucraina e nei paesi limitrofi, come la sicurezza informatica e le questioni energetiche.