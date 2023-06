Ucraina, Biden: "Minaccia Russia su uso armi nucleari è reale"

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che la minaccia del presidente russo Vladimir Putin di utilizzare armi nucleari tattiche è "reale". Lo riporta il Guardian, citando la Reuters.

Sabato, Biden aveva definito "assolutamente irresponsabile" l'annuncio di Putin secondo cui la Russia aveva dispiegato le sue prime armi nucleari tattiche in Bielorussia. "Quando ero qui circa due anni fa dicendo che ero preoccupato per il prosciugamento del fiume Colorado, tutti mi guardavano come se fossi pazzo", ha detto ieri Biden a un gruppo di donatori in California. “Mi hanno guardato come quando ho detto di essere preoccupato che Putin possa usare armi nucleari tattiche", ha aggiunto il presidente americano.