Ucraina, Biden: "Putin in una posizione molto difficile"

Media: "Presidente Usa farà di tutto per non incrociare Putin al G20"

Il presidente americano Joe Biden ritiene che i bombardamenti russi sui civili in Ucraina siano una dimostrazione di debolezza da parte del presidente russo Vladimir Putin. "Penso che Putin sia in una situazione incredibilmente difficile". Il leader russo sta "cercando di intimidire (gli ucraini) perché si arrendano. Ma loro non lo faranno", ha detto Biden rispondendo alle domande dei giornalisti.

Intanto, secondo quanto riferiscono notizie citate dal Guardian, la Casa Bianca starebbe intraprendendo "ogni passo possibile" per impedire che il presidente americano abbia un incontro diretto con l'omologo russo al G20 del mese prossimo a Bali. E' quanto riferiscono notizie citate dal Guardian. I funzionari americani, si legge, stanno prendendo misure per evitare anche foto comuni o incontri in un corridoio.

Biden aveva detto la settimana scorsa che era pronto a incontrare Putin al G20 solo se fosse servito per la liberazione della cestista americana Brittney Griner, in carcere in Russia. Ma secondo fonti citate da Politico, al momento non vi è nessun contatto fra Washington e Mosca per la liberazione di detenuti americani in Russia, fra cui la Griner.