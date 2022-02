Ucraina, Biden: "Se Russia invade, tutta la Nato è pronta a reagire"

"Se la Russia invade ulteriormente l'Ucraina, noi siamo pronti, tutta la Nato è pronta" a reagire e ci saranno "conseguenze rapide e severe". A dirlo è il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in conferenza stampa al termine dell’incontro Olaf Scholz. Per il cancelliere tedesco il rafforzamento militare russo al confine è "una minaccia alla sicurezza europea". Intanto ieri il presidente francese Emmanuel Macron è volato a Mosca per incontrare Vladimir Putin.