Ucraina, Biden: "Se Russia userà armi chimiche la pagherà"

Guerra in Ucraina, la "Russia pagherà un prezzo severo se userà armi chimiche". Lo ha detto Joe Biden rispondendo a una domanda, al termine del suo discorso, sulle informazioni in possesso dell'intelligence americana riguardo a questo rischio. Il presidente ha detto che non intende parlare "delle informazioni di intelligence".

COLLOQUI - Biden oggi ha parlato con Zelensky durante il quale "ho detto, come faccio ogni volta che parliamo, che gli Stati Uniti sono al fianco del popolo ucraino, mentre combatte coraggiosamente per difendere il proprio Paese".

SANZIONI - "Il G7 sta aumentando la pressione sui miliardari corrotti russi, stiamo aggiungendo nuovi nomi alla lista degli oligarchi e le loro famiglie che prendiamo di mira". "Stiamo aumentando il coordinamento tra i Paesi del G7 per prendere di mira e sequestrare i loro beni ottenuti in modo illecito". "Sostengono Putin, rubano al popolo russo e cercano di nascondere i loro soldi nei nostri Paesi - ha aggiunto - fanno parte di quella cleptocrazia che esiste a Mosca e anche loro devono soffrire per le sanzioni". "Prenderemo di mira i loro super-yacht e le residenze estiva da centinaia di milioni di dollari e stiamo rendendo loro anche più difficile comprare prodotti dei nostri Paesi, vietando l'esportazione di beni di lusso in Russi".