Ucraina, Blinken ringrazia Draghi: "Resistere a tentativi russi di dividerci"

Colloquio telefonico tra il Segretario di Stato americano, Anthony Blinken e il premier Mario Draghi. Nella telefonata Blinken ha ringraziato il Primo Ministro italiano "per la sua guida esemplare in uno dei periodi più difficili della storia recente e per il forte sostegno dell'Italia all'Ucraina", ha scritto in una nota il portavoce di Blinken, Ned Price.

"Il segretario ha sottolineato l'importanza di mantenere la solidarietà e la resilienza di fronte agli sforzi della Russia di utilizzare l'energia e altri mezzi per dividere i paesi che sostengono l'Ucraina. Il Segretario ha sottolineato il nostro impegno a lavorare con il prossimo governo italiano sull'ampio ventaglio dei nostri interessi condivisi".