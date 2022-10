A Kherson iniziati i trasferimenti civili in Russia

Proseguono gli attacchi russi contro le infrastrutture energetiche ucraine. Le truppe di Mosca hanno bombardato nella notte il distretto di Kryvorizka, come ha riferito il capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipro Valentyn Reznichenko. "I russi - ha scritto su Telegram - hanno colpito un'impresa industriale e una centrale energetica". Secondo i dati preliminari, l'attaco non avrebbe causato vittime.

Intanto i funzionari del governo filorusso della regione di Kherson hanno iniziato a trasferire civili in territorio russo, adducendo i timori di una controffensiva ucraina. Il governatore Vladimir Saldo, insediato da Mosca, ha parlato di piani per trasferire fino a 60.000 persone sulla riva sinistra del fiume Dnepr e in Russia nei prossimi sei giorni, a una ritmo di 10.000 persone al giorno.