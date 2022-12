Ucraina, bombardato centro oncologico di Kherson

Attacchi anche in aree residenziali

La Russia bombarda il centro oncologico regionale di Kherson. Secondo quanto riporta Ukrinform, che cita il capo dell'amministrazione militare locale Yaroslav Yanushevych su Telegram, tutta l'area sarebbe stata attaccata senza risparmiare neanche l'ospedale. La regione stata colpita per 28 volte in meno di 24 ore e, denuncia Kiev, non sono state risparmiate neanche le aree residenziali.

PERDITE RUSSE - La Russia ha perso nell’ultimo giorno 510 uomini, facendo salire a 90.600 le perdite fra le file russe dal giorno dell’attacco di Mosca all’Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente.

Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 90.600 uomini, 2.917 carri armati, 5.886 mezzi corazzati, 1.906 sistemi d'artiglieria, 395 lanciarazzi multipli, 210 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 280 aerei, 263 elicotteri, 4.472 autoveicoli, 16 unità navali e 1.578 droni.

PRICE CAP AL PETROLIO - L'ex presidente russo Dmitry Medvedev cita Shining su Twitter, prevedendo un futuro di congelamento per gli europei, a causa dell'imposizione di un tetto al prezzo del gas e del petrolio russi. "The Shining remade: Russian Oil & Gas Price Cap" è la scritta che compare su un fotogramma del film di Stanley Kubrick in cui si vede lo scrittore pazzo Jack Torrance morto congelato.

PACCHI ALLE AMBASCIATE UCRAINE - Dmytro Kuleba ha dichiarato che sono 17 le ambasciate o consolati ucraini nel mondo ad aver ricevuto negli ultimi giorni lettere bomba o pacchi contenenti parti di animali. Una reazione attribuita dal ministro degli Esteri ucraino a Mosca e causata dal suo isolamento diplomatico. In un'intervista alla Cnn, Kuleba ha affermato: "È iniziato con un'esplosione all'ambasciata dell'Ucraina in Spagna, ma ciò che è seguito a questa esplosione è stato più strano, e direi anche 'malato'."

Una lettera bomba all'ambasciata ucraina a Madrid mercoledì ha lasciato un impiegato con lievi ferite. Altre lettere sono stati inviate al primo ministro spagnolo, al vice primo ministro e all'ambasciata americana. Il portavoce degli affari esteri dell'Ucraina, Oleg Nikolenko, ha affermato che bacchi sono stati inviati alle ambasciate in Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Croazia, Italia e Austria.

Quando gli è stato chiesto chi pensava ci fosse dietro le lettere, Kuleba ha detto di essere "tentato di nominare subito la Russia , perché prima di tutto devi rispondere alla domanda, a chi giova? Forse questa risposta terroristica è la risposta russa all'orrore diplomatico che abbiamo creato per la Russia sull'arena internazionale, ed è così che cercano di reagire mentre stanno perdendo le vere battaglie diplomatiche una dopo l'altra". La Russia ha negato ogni responsabilità per i pacchi a Madrid. Mercoledì, la sua ambasciata in Spagna ha dichiarato: "Qualsiasi minaccia o atto terroristico, ancor più diretto contro una missione diplomatica, è totalmente riprovevole".