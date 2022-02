Ucraina, "Bombe vicinissime, ho detto muoio": intercettazioni del mercenario Pino

"Bruttissimo... cioè brutto... bello e brutto nello stesso tempo... le bombe vicine è stato bruttissimo... ho detto minchia ora muoio (ridendo)... non tanto che morivo... mi spaventavo che mi facevo male più che altro". E' il 19 febbraio del 2020 quando Pino Russo, mercenario messinese pro Russia arruolato in Ucraina, parla con la sorella. Le intercettazioni sono inserite nel provvedimento del Tribunale del Riesame che il 21 luglio del 2021 boccia il ricorso presentato dalla difesa di Russo, latitante dall'aprile del 2021 con l'accusa di avere svolto attività mercenaria all'estero. Russo è ricercato in quel territorio dall'intelligence italiana, che cerca anche altri mercenari italiani. "L'esperienza era stata per Russo talmente esaltante - scrive il giudice - tanto che egli si proponeva di munirsi di una telecamera, per filmare le scene di guerra". Sempre il 19 febbraio l'uomo dice ancora alla sorella: "Abbiamo sparato con i bazooka... lo sai cosa mi devo comprare? La telecamera che si monta sul casco".

Le indagini "hanno confermato l'operatività di Russo quale mercenario nel conflitto armato in questione, nonché i rapporti tra lo stesso" e altre persone che lo avrebbero assoldato. Per i giudici "l'esercizio di una effettiva attività militare di Russo emergeva a più riprese: in data 3 aprile 2019 Russo riferiva alla sorella Giorgia che egli effettuava dei turni di guardia, in una zona in cui vigeva il coprifuoco, e veniva pagato in rubli". Non solo. "In una conversazione del 13 aprile la madre di Russo commentava con il convivente e la figlia Giorgia, "come il figlio facesse il soldato", "ma non in condizioni normali e avesse cominciato a nutrire dubbi sulla opportunità di continuare in questa scelta, avendo ormai una compagna e una figlia piccola, benché facesse il 'lavoro' che gli piaceva", dice il giudice. Nella stessa conversazione, la madre del mercenario "riferiva di essersi recata in Donbass in passato e avere assistita ad una parata militare in cui sfilava il figlio".

In data 16 agosto 2019 "Russo riferiva con compiacimento ai familiari di essere stato impegnato in una azione militare, nel corso della quale era stato impiegato, tra l'altro, un mitragliatore kalashnikov". Il 16 novembre 2019, conversando con la sorella e con il fidanzato di lei, il mercenario diceva di "volersi fare un tatuaggio con l'effige della propria milizia". Ecco la conversazione intercettata: "...Metà teschio... metà maschera a gas... con il filo spinato attorno". Il fidanzato della sorella, intercettato senza sapere di essere ascoltato, "affermava come Russo fosse partito" "per fare la guerra" e "vivesse in mezzo ad eserciti... carri armati, bombe... e chi più ne ha più ne metta...", si legge nelle conversazioni.

Nello stesso dialogo, del febbraio 2020, "mostrava compiacimento per le giornate trascorse in trincea - si legge ancora nel provvedimento del Riesame che conferma l'arresto del mercenario - e orgoglio per la circostanza che tra le proprie linee vi fossero stati soltanto pochi feriti, mentre l'Ucraina, era arretrata dalle proprie posizioni: ...ma comunque noi abbiamo avuto solamente cinque feriti da quanto ho sentito... Ieri... l'Ucraina ha perso, invece, delle posizioni, se ne è scappate dalle posizioni...". "Lo stesso, nondimeno, prevedeva che nei giorni successivi l'Esercito ucraino riprendesse le posizioni in occasione della festa nazionale russa della liberazione prevista per il 23 febbraio 2020".

"Però, sicuramente, io penso - dice Russo nelle intercettazioni . il 23 febbraio, dato che da noi è festa, ce la faranno pagare, sicuramente". I dialoghi intercettati dal Ros dei Carabinieri mostrano anche alcuni momenti di cinismo dell'uomo. "In occasione dell'assenza di un superiore - scrive il giudice - insieme ai suoi commilitoni, aveva obbligato, sotto minaccia delle armi, un anziano alcolizzato e ammalato a uscire di notte al freddo per comprare loro della vodka. Una volta resisi conto del suo stato di salute precario, avevano abbandonato l'uomo per strada, nel gelo". "Russo non esitava a descrivere - rimprovera il giudice - tali vicende agghiaccianti come momenti 'belli', incontrando almeno in questa occasione l'obiezione della sorella".

Lo stesso mercenario, come risulta dalle carte, avrebbe espresso la volontà di spostarsi ed "effettuare la medesima attività in Siria perché lì gli stipendi erano più alti". In un'altra conversazione, del 19 febbraio 2020, il giovane parlando ancora con la sorella racconta: "Cose che volavano... erano proiettili, bombe che volavano... minchia, ero... e niente poi siamo andati in trincea, siamo andati lì e abbiamo sparato nelle posizioni ucraine e le abbiamo distrutte noi. Comunque tutti hanno sparato, tutte le linee della guerra del territorio del Donbass".

Il mercenario, nelle intercettazioni, rivela il proprio "compiacimento - come scrive anche il giudice - per la propria attività svolta" in Donbass,

"Incomprensibilmente definita 'il lavoro che mi piace, per l'uso delle armi da guerra' ("è stato bello ieri... a sparare come i pazzi... boom boom... che poi onestamente è stato quando... del carro armato... poi c'è stato l'incendio di qualche bottiglia... e abbiamo sparato... prr prr... il kalashnikov ha sparato... dico... in 5,6 secondi trenta colpi, vrummm... bello... bello"). Nella conversazione del 19 febbraio 2020 parlando ancora con la sorella, Pino Russo dice: "Si può morire tutti i giorni, la percentuale di morte è del 50 per cento... Ieri mi sono ca..to di sopra, minchia, forse mi poteva cadere qualche bomba sopra, perché c'è stato un momento che cadevano le bombe dove ero io, tipo a 15 metri". Sono trascorsi due anni da quelle intercettazioni e Pino il mercenario è ancora in Donbass e combattere con i russi.