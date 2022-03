Ucraina: Bonelli (Ev), 'liberarci da dipendenza fossili, causa di conflitti'**

"E' veramente singolare che da questo brutta vicenda che è la guerra non riusciamo a trarre una logica e saggia conseguenza, che dobbiamo liberarci dalla dipendenza delle fonti fossili perché sono quelle che hanno generato, in varie parti del Pianeta, conflitti e guerre. Oggi vediamo l'Ucraina, ma in Libia c'è un problema analogo e c'è stato in Iraq. La dipendenza dalle fonti fossili è il vero problema non solo nel garantire energia a basso costo ma anche per dare quel contributo necessario, moralmente necessario, alla pace". Così all'AdnKronos Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde.