Ucraina, Borrell: "Il mostro creato da Putin gli si è rivoltato contro"

"Il mostro che Putin ha creato con la guerra in Ucraina e il gruppo Wagner, ora lo sta mordendo. Sta agendo contro il suo creatore". A dichiararlo, commentando la rivolta del gruppo guidato da Prigozhin in Russia, è stato l'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune Josep Borrell al suo arrivo al Consiglio dei ministri degli Esteri dell'Ue a Lussemburgo. "La conclusione più importante da trarre - ha detto - è che la guerra contro l'Ucraina lanciata da Putin e il mostro creato con Wagner, si è rivoltato contro chi lo ha creato, il potere militare sta cedendo e il sistema politico è in difficoltà".

Secondo Borrell "continuare a sostenere Kiev è più importante che mai perché ciò che è accaduto durante il fine settimana scorso dimostra che la guerra contro l'Ucraina sta provocando crepe nel potere russo e condizionando il suo sistema politico: stiamo certamente seguendo da vicino cosa sta accadendo ma questo è il momento di continuare a sostenere l'Ucraina più che mai e questo è ciò che faremo", ha aggiunto. "Certamente non è una buona cosa vedere che una potenza nucleare come la Russia può entrare in una fase di instabilità politica".