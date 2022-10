Ucraina, Borrell: "Se Russia usa atomica, esercito sarà annichilito"

"Putin non dovrebbe bluffare è un momento storico serio"

"L'Ue, gli Stati membri, gli Usa e la Nato non stanno bluffando. Qualsiasi attacco nucleare contro l'Ucraina provocherebbe una risposta non nucleare così potente sul piano militare che l'esercito russo verrebbe annichilito". Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue Josep Borrell, parlando stamani al Collegio d'Europa a Bruges, nelle Fiandre. "Putin non dovrebbe bluffare - ha aggiunto - è un momento storico serio. Dobbiamo mostrare unità e determinazione".