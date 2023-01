Ucraina, Calenda: "Noi con Governo, ma Berlusconi dice fesserie su buone intenzioni di Putin"

"Noi sosteniamo l'azione del Governo per ciò che concerne la crisi ucraina. Oggi a quasi un anno dall'inizio della guerra l'Ucraina ha avuto 600 mld di danni, è un paese completamente distrutto". Così il leader di Azione Carlo Calenda durante le dichiarazioni di voto in Senato sul dl armi in Ucraina in cui ha aggiunto: "Quando Berlusconi parla di buone intenzioni di Putin dice una fesseria che non ha precedenti".

Secondo Calenda, "in Italia parliamo molto di Ucraina conoscendone pochissimo la storia. Si parla di russofoni, ma in Ucraina lo sono tutti. Alcuni parlamentari parlano solo russo". "Russofobia? Un quarto della popolazione è imparentato con i russi - osserva - Raccontiamo che la Crimea non voleva essere parte dell'Uraina quando non sappiamo che votò per la separazione dall'Unione sovietica per passare in Ucraina...".

"Putin ha dichiarato che il suo obiettivo è riportare alla Russia 25 mln di russofoni. Se questo accadesse vorrebbe dire davvero una guerra mondiale", ha concluso.