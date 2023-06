Ucraina, cardinale Zuppi incontra oggi a Mosca patriarca ortodosso Kirill

"Oggi pomeriggio incontreremo sua santità il patriarca Kirill e, poi, stasera ci sarà una celebrazione eucaristica in cattedrale dove il cardinale incontrerà la comunità cattolica e concelebrerà con i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose, e porterà il saluto, la vicinanza e le preghiere del Santo Padre e di tutta la comunità cattolica. Soprattutto si pregherà per la pace". Lo ha detto al Tg1 il nunzio apostolico Giovanni D'Aniello confermando che il cardinale Matteo Zuppi incontrerà oggi a Mosca il patriarca ortodosso Kirill. Zuppi, ha spiegato il Nunzio al Tg1 parlando della messa delle 19, "porterà il saluto, la vicinanza e la preghiera del Santo Padre per la comunità cattolica e soprattutto si pregherà per la pace".

"La missione che il Santo Padre Francesco ha affidato al cardinale Zuppi è di individuare ed incoraggiare iniziative umanitarie che permettano di iniziare un cammino che, speriamo, possa portare alla tanto desiderata pace. Di questo si è parlato ieri nell'incontro che Sua Eminenza ha avuto con Uchakov”, uno dei consiglieri di Putin. Lo ha sottolineato il Nunzio a Mosca mons. Giovanni D’Aniello.

"Questa mattina, poi, - ha spiegato D’Aniello in una dichiarazione ad alcuni media resa nota dalla Sala stampa del Vaticano - Zuppi incontrerà Belova, Commissaria per i Diritti dei bambini. Nel pomeriggio, poi, ci sarà l'incontro con Sua Santità il Patriarca Kirill e di sera Zuppi presiederà una solenne concelebrazione eucaristica nella Cattedrale dedicata alla Madre di Dio, dove incontrerà la comunità cattolica, alla quale trasmetterà il saluto, la vicinanza e le preghiere del Santo Padre. Infine, domani, nel primo pomeriggio, Zuppi farà ritorno a Roma”.