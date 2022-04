Ucraina, Carfagna: "strumento gemello al Pnrr per sostenere paesi in caso tagli gas russo"

Il ministro per il Sud in audizione al Senato sottolinea l'importanza di creare "un altro strumento di investimento europeo finanziato con titoli del debito comune europeo che possa sostenere

"La necessità di investire ulteriormente per rafforzare la nostra economia da un punto di vista energetico credo ci sia bisogno di discutere in Europa per ottenere un altro strumento di investimento europeo gemello del Pnrr, finanziato con titoli del debito comune europeo, che possa sostenere soprattutto paesi come l'talia e la Germania che rischiano di pagare un prezzo molto alto all'azione che dobbiamo intraprendere e che porterà a ridurre, se non addirittura interrompere il flusso di gas dalla Russia". Lo ha detto il ministro per il Sud Mara Carfagna nel corso di un'audizione alle Commissioni riunite Politiche dell'Unione europea e Bilancio al Senato.

"Per costruire dunque una piattaforma energetica e fare del Mezzogiorno un hub energetico nel Mediterraneo - ha aggiunto - il Pnrr offre opportunità importanti che vanno colte ma non bastano, credo ci sia bisogno di trattare in Europa un altro strumento di investimento appositamente dedicato" ha insistito Carfagna.