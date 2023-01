Ucraina, Casa Bianca: "Wagner organizzazione criminale"

Gli Stati Uniti hanno designato l'organizzazione di mercenari russa, Wagner Group, come "organizzazione criminale transnazionale". Lo ha annunciato oggi il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby, precisando che questo permetterà al dipartimento di Tesoro di imporre nuove sanzioni al gruppo ed ai suoi alleati globali.

"Si tratta di un'organizzazione criminale che ha commesso molti gravi crimini" ha detto ancora Kirby ricordando che Vladimir Putin si affida sempre di più a questo esercito di mercenari - circa 50mila in Ucraina, 10mila contractor e 40mila reclutati nelle prigioni - che sta facendo concorrenza all'esercito regolare russo.

La decisione della Casa Bianca è arrivata dopo la richiesta esplicita del ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. "La compagnia militare privata russa 'Wagner' deve essere classificata come organizzazione terroristica. Per tutte le sue atrocità in Ucraina, ma anche per i numerosi crimini in Africa. Sosteniamo le nazioni africane che vedono in 'Wagner' una fonte di minaccia. Insieme fermeremo il terrorismo russo", ha scritto su Twitter.

Gli Stati Uniti intanto hanno consegnato alla commissione del Consiglio di Sicurezza, che supervisiona le sanzioni allea Corea del Nord, le prove che Pyongyang ha consegnato missili e proiettili usati dal gruppo Wagner in Ucraina. Kirby ha mostrato le le foto che mostrano un treno russo che è arrivato a novembre in Nordcorea, ripartendo poi con un carico di armi. "Il trasferimento di armi dalla Corea del Nord è una diretta violazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'Onu", ha aggiunto Kirby.