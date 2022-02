Ucraina, chef italiano: "Ieri Zelensky a cena, qualcosa si muove"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a cena ieri sera nel suo ristorante, l'Osteria Il Tartufo di Kharkiv, trenta chilometri dal confine con la Russia. ''E oggi ci sono politici, il procuratore... Parlano, parlano, incontrano persone, qualcosa si sta muovendo. Stanno prendendo decisioni''. E' lo chef Salvatore Leo, originario della provincia di Salerno e in Ucraina da 13 anni, a raccontarlo ad Adnkronos. Dell'avviso diramato dall'unità di crisi della Farnesina agli italiani in Ucraina, ai quali si chiede di tornare in patria, dice non essere informato. ''Non ne so nulla. Io scappo quando scappano loro'', dichiara. Ma loro, gli ucraini, intanto ''stanno trasferendo i soldi all'estero, lo fanno tutti. La guerra economica quella sì, è già iniziata''.

Nel frattempo ''preparo da mangiare per i politici ucraini. Ieri sera c'era qui il presidente, Zelensky. Ha mangiato poco. Qualche capesanta, un po' di pesce, le quaglie''. Impossibile sapere come stesse, se fosse teso o meno. ''Lui mangia in una sala chiusa, non possiamo avvicinarlo e non l'ho visto di persona. Ha un suo cameriere personale che gli porta i piatti che gli cucino'', ha aggiunto.

Intanto, però, ''ieri mi sono registrato sul sito 'dovesiamonelmondo.it''', come aveva consigliato di fare l'ambasciata italiana in Ucraina, in modo da poter essere rintracciati e da ricevere informazioni utili in caso di emergenza. Per ora ''in città non ci sono militari, non ci sono carri armati. Solo che la sensazione che qualcosa stia cambiando, qualcosa si stia muovendo''.

L'IMPRENDITORE DI KIEV - ''Una notizia scioccante, non me lo aspettavo così presto. Mi sembra di essere tornato indietro di 80 anni. Siamo in guerra''. Queste le prime parole che l'imprenditore italiano Alberto De Marco, che da sei anni vive e lavora a Kiev dove si occupa di cooperazione finanziaria internazionale e business design, condivide con Adnkronos dopo l'avviso emanato dall'Unità di crisi della Farnesina con il quale si invitano gli italiani presenti in Ucraina a lasciare il paese.

''Partirò per qualche giorno, rientrerò in Italia per una decina di giorni'', racconta, aggiungendo allo stesso tempo che ''qui ho la mia società, i miei beni, la mia fidanzata, i miei amici''. Dall'Italia ''vedrò quello che succede, ma una cosa è certa: se i russi arrivano a Kiev, io tornerò. E aiuterò le persone a cui tengo, i miei amici, la famiglia della mia fidanzata, a proteggersi. Non li posso abbandonare, non è umanamente ammissibile''.

De Marco, come molti altri a Kiev, aveva ricevuto la brochure del ministero degli Interni ucraino che istruiva sui comportamenti da adottare in caso di guerra. ''Ma non mi aspettavo di dovermi trasferire di punto in bianco come un evacuato. E sicuramente tornerò per prendermi cura dei miei affetti. Se potessi trovare un modo per farli venire tutti in Italia lo farei, sarebbe fantastico. Ma mi rendo conto che per molti di loro è impossibile, hanno parenti anziani a cui badare, hanno tutta la loro vita qui''.

''Se l'Unione europea non partecipa attivamente alla crisi'' in corso tra Ucraina e Russia ''rischia di subirla''.''Comprendo benissimo la scelta degli Stati Uniti e della Gran Bretagna di evacuare, hanno fatto benissimo. Perché se durante l'evacuazione dei cittadini americani un proiettile americano si incrociasse con un russo o viceversa scoppierebbe la Terza Guerra Mondiale'', dice. ''Quella dell'Italia, invece, non so quanto sia una scelta prudente. Anche perché l'Ucraina è nella Association Agreement dell'Unione europea'', prosegue facendo riferimento all'accordo di associazione politica ed economica firmato tra Bruxelles e Kiev nel marzo del 2014.

De Marco spiega inoltre che in Ucraina ''la larghissima maggioranza della popolazione è in attesa di entrare nell'Unione europea. Hanno fatto una rivoluzione per questo''. A proposito cita ''gli ultimi sondaggi prima dell'assembramento militare ai confini segnalavano che il 65 per cento della popolazione esprimeva la volontà di adesione alla Ue. Ora è del 70 per cento''. Con il rischio che un eventuale conflitto porti con sé un'ondata di profughi nei Paesi dell'Unione europea. ''Con un problema da non sottovalutare: i migranti che ora raggiungono la Ue provengono da Paesi a bassa scolarizzazione e coprono lavori di manovalanza che gli europei non vogliono fare. L'Ucraina ha invece uno dei tassi di alfabetizzazione più alto in Europea e un altissimo livello di laureati e professionisti. Il loro arrivo nella Ue potrebbe causare qualche problema anche per i giovani italiani laureati''.

L'INTERPRETE A KHARKIV - Non ha nessuna intenzione di rientrare in Italia l'interprete romano Marco Cirulli, che da 15 anni vive a Kharkiv, in Ucraina, a 30 chilometri dal confine russo. ''Sono informato'' dell'avviso diramato dall'Unità di crisi del ministero degli Esteri per il rimpatrio degli italiani, dice ad Adnkronos, ma ''la Farnesina agisce di conseguenza alle misure di altri Paesi''. E siccome ''in città non ci sono cambiamenti'' esclude un ritorno in Italia perché ''qui ho la mia famiglia, mia moglie, i nostri animali. Il lavoro''.

Inoltre, riferendosi ai russi, dice che ''nessuno ha idea dei loro piani reali. Se sia un bluff, se abbiano reali intenzioni o se vogliano usare una leva per fare pressioni''.