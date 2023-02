Ucraina chiede F-16 e Biden dice no: scenario può cambiare

Il Pentagono ha accolto con scetticismo il brusco rifiuto del presidente Joe Biden di inviare F-16 all'Ucraina, scrive il Washington Post. Kiev chiede nuove armi da utilizzare nella guerra con la Russia. Data la ricorrenza del rifiuto iniziale a inviare ogni sistema d'arma richiesto da Kiev da parte della Casa Bianca, si anticipa lo scenario in cui infine sarà dato il via libera al trasferimento degli aerei da guerra. Si è perfino coniato un termine: una decisione che viene "M1-ed", in riferimento al ribaltamento della posizione dell'Amministrazione sui carri armati Abrams M1. Inoltre si sta approfondendo la divisione, al Dipartimento della Difesa, fra coloro che sono favorevoli a inviare maggiori aiuti militari all'Ucraina e chi invece mantiene un approccio più cauto, come il segretario, Lloyd Austin.

"Ogni stadio della guerra richiede certe armi. L'ammasso di riserve russe nei territori occupati richiede specificità dall'Ucraina e i suoi partner. Quindi: 1) C'è già una coalizione per i tank (logistica, addestramento, fornitura). 2) Ci sono già colloqui su missili a più lungo raggio e fornitura aerei d'attacco", scrive intanto su Twitter è il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak.