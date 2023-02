Ucraina, Cina attacca Usa per sanzioni a sue società

Pechino attacca Washington per le sanzioni "illegali" che gli Stati Uniti hanno imposto, nell'ambito del nuovo pacchetto di misure alla Russia per l'invasione ucraina, alle società cinesi accusate di dare supporto al Gruppo Wagner. Queste sanzioni, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, non hanno "fondamento nella legge internazionale o autorizzazioni da parte del Consiglio di Sicurezza e sono tipicamente sanzioni illegali". La portavoce cinese ha aggiunto che le sanzioni Usa "danneggiano seriamente gli interessi della Cina" e per questo Pechino "le rifiuta e le deplora con forza, avendo presentato proteste formali alla parte americana".