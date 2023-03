Ucraina, Cina: "Non abbiamo fornito armi a nessuno, Usa non puntino il dito"

La Cina "non ha fornito armi a nessuna delle parti in conflitto" e "gli Stati Uniti non sono nella posizione di puntare il dito contro la Cina". Si è espresso così il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, durante un briefing con la stampa.

"Gli Stati Uniti dicono di voler fermare le guerre, ma sono stati coinvolti praticamente in tutti i conflitti e le guerre in Europa e nel mondo con poche eccezioni", ha accusato, ribadendo che il gigante asiatico "non è responsabile per la creazione della crisi ucraina" né è "parte della crisi". "Gli Stati Uniti - ha aggiunto - dicono di voler difendere la pace, ma il mondo non ha visto sforzi americani realmente volti alla pace, mentre continuano a riversare armi sul campo di battaglia".