"Non importa come la situazione cambierà, la Cina rafforzerà la cooperazione strategica con la Russia per promuovere un nuovo modello di relazioni internazionali e una comunità con un futuro condiviso per il genere umano". E' quanto ha detto il vice ministro degli Esteri cinese Le Yucheng, ricevendo a Pechino l'ambasciatore russo Andrey Denisov.