Sono in corso discussioni con Pechino per organizzare una telefonata fra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha detto un alto funzionario ucraino alla Cnn, mentre Xi si trova in visita di stato in Russia.

Se la conversazione avverrà, sarà la prima fra i due leader. L'alto ufficiale ucraino ha tuttavia aggiunto che "nulla di concreto è stato calendarizzato".