Ucraina, circa 2.400 profughi a Roma: pronti 10mila posti nel Lazio

Sono 37.447 i profughi entrati in Italia dall'inizio del conflitto in Ucraina, per la maggior parte si tratta di donne (19.002) e minori (15.147) (dati Viminale, al 13 marzo). Roma è tra le principali destinazioni considerando anche la spiccata concentrazione della comunità ucraina nel Lazio (circa 24.000 presenze, pari al 10,8 del totale) che vive e lavora per la stragrande maggioranza nella Capitale. Nel territorio di Roma e provincia finora sono stati segnalati circa 2.400 rifugiati (2.337 secondo la Prefettura) fuggiti dalla guerra, dei quali 1.225 si sono presentati in Questura. Ma è lecito immaginare che siano un numero ben più ampio, visto che molti attraversano l'Europa con la propria auto. A Latina sono 264 i permessi di soggiorno temporaneo richiesti in Questura mentre a Frosinone sono 93. C'è ancora spazio: sono infatti 10.000 i posti disponibili, tra alberghi, case vacanze e istituti religiosi, messi a disposizione dalla Regione Lazio che si è attivata immediatamente per far fronte all'emergenza, elaborando, tra l'altro, un vademecum con tutte le informazioni utili, dal permesso di soggiorno temporaneo all'assistenza sanitaria.

"Il flusso è in continua crescita in considerazione del fatto che non si fermano i bombardamenti russi sulle città ucraine. Il Lazio ha immediatamente convocato l'unità di Crisi presieduta dal Presidente Nicola Zingaretti e lavorato all'organizzazione della rete di accoglienza attraverso la riattivazione delle convenzioni con le strutture reclutate durante l'emergenza sanitaria. Per quel che riguarda l'accoglienza siamo operativi e, in un lavoro di sinergia che vede insieme Ministero dell'Interno, Prefetture, Regioni, Comuni e Associazioni riconosciute, stiamo dando una risposta concreta a questa emergenza umanitaria", spiega all'Adnkronos Sara Battisti, vicesegretaria Pd Lazio e presidente della commissione regionale Affari Costituzionali.

"Il Consiglio Regionale, da parte sua, ha condannato in modo unanime questo conflitto approvando una mozione nelle ore immediatamente successive all'avvio delle azioni militari. A partire da quella mozione sono stati adottati i primi provvedimenti", aggiunge Battisti sottolineando che "sono già operativi tutti gli strumenti necessari per garantire un'accoglienza a 360°". L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha stanziato 500.000 euro a favore dei comuni per l’accoglienza. E qualche giorno fa, "il Presidente Zingaretti, insieme al Sindaco di Roma e al Prefetto, ha presentato un Vademecum con tutti i servizi per i cittadini ucraini. Consultando il sito internet appositamente istituito è infatti possibile avere le indicazioni per ottenere il permesso di soggiorno temporaneo ed il codice per l'accesso gratuito a tutte le cure e le prestazioni sanitarie". Queste sono le prime azioni messe in campo, "ma è chiaro - prosegue - che la permanenza dei cittadini ucraini nella nostra Regione non sarà di breve durata e questo ci impone di costruire le condizione affinché possano essere integrati nelle nostre attività quotidiane, a partire dal diritto allo studio".

Battisti, di concerto con l'Assessore alla Sanità Alessio D'Amato, ha presentato una mozione. L'ha fatto in una data simbolica: l'8 marzo. "Vuole essere una mano tesa verso chi fugge dalla guerra: il testo, infatti, inserisce tra le finalità del bonus psicologo già attivo, anche il sostegno per chi fugge dalla guerra, in particolare verso le donne ed i bambini - precisa - L'ho presentata nella giornata internazionale della donna proprio perché in questa situazione drammatica, non possiamo non tenere conto dei gravi traumi psicologici delle donne e dei bambini che stanno raggiungendo il nostro paese in una condizione di disperazione legata alla necessità di lasciare la propria casa, i propri figli e i propri mariti per mettersi in salvo. Non lasceremo solo nessuno ma l'auspicio è che questa guerra possa vedere presto la fine e metterci nella condizione di ricostruire".

La mozione è stata sottoscritta, tra gli altri, dai colleghi Devid Porrello (M5s) e Giuseppe Simeone (Fi). Secondo il vicepresidente del Consiglio regionale Porrello occorre "aiutare le persone più esposte, che come dimostrato sono le donne e i bambini. Non va sottovalutato il trauma a lungo termine che questa barbarie può provocare". Per Simeone "la nuova emergenza umanitaria più che mai interroga e coinvolge ognuno di noi e lo fa attraverso il volto e gli occhi dei profughi che sono soprattutto donne e bambini costretti a lasciarsi alle spalle non solo la propria casa e la propria vita ma anche i propri affetti. Si tratta di traumi e ferite che spezzano il cuore e trafiggono la mente e che possono essere attutiti ed affrontati anche consentendo a queste persone di avere un sostegno psicologico oltre che organizzativo e di accoglienza che possono certamente sostenerli in questa tragedia”.

Menzionando tutte le azioni messe in campo dalla Regione Lazio per fronteggiare l’emergenza "e accogliere queste persone che hanno bisogno di tutto", Porrello ricorda all'Adnkronos che "la Protezione Civile ha censito circa 10.000 posti disponibili per i profughi che avranno l’assistenza, le cure sanitarie necessarie e, per i più piccoli, i servizi scolastici. Come Consiglio Regionale abbiamo approvato una mozione con la quale, tra le altre cose, abbiamo impegnato la Giunta a garantire l’accoglienza di tutti gli studenti ucraini che attualmente studiano nelle università del Lazio, ad organizzare l’accoglienza dei minori nel rispetto della tutela dell’integrità delle famiglie di provenienza e a garantire, a quelli che necessitano di terapie urgenti, le cure sanitarie in strutture idonee. L'azione quindi che come Regione si sta mettendo in campo è pienamente condivisibile e troverà il massimo supporto personale e del gruppo del Movimento 5 Stelle. Stiamo facendo il possibile per dare un sostegno concreto a chi scappa dalla guerra".

"Mi auguro che la strada della diplomazia possa portare alla fine delle ostilità, è l’unico modo per mettere fine alla barbarie del conflitto. Contestualmente - aggiunge il vicepresidente del Consiglio regionale - vanno messe in campo tutte le misure necessarie per l’accoglienza e l’assistenza, la velocizzazione delle procedure per le domande di asilo, strumenti straordinari di sostegno al reddito, supporto agli Enti territoriali ed alle associazioni del Terzo Settore che si occupano dei profughi".

Secondo Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale, "solo con il coinvolgimento dei territori siamo in grado di dare voce concreta all’accoglienza e allestire un sistema di solidarietà attiva alla popolazione ucraina in fuga dalla guerra", serve "azione, immediatezza e gestione delle criticità" e "quanto fatto sinora è un primo passo”. A fronte di una situazione emergenziale "in continua evoluzione, ogni iniziativa va calibrata", certo è che "la risposta da parte della politica in queste vicende non può conoscere colori o steccati. Ogni iniziativa volta a sostenere il popolo ucraino è utile e siamo pronti a dare il nostro supporto augurandoci che questa follia voluta da un uomo trovi presto fine per il bene dell’Ucraina, dell’Europa e della pace in tutto l’Occidente liberale e democratico”.

“La guerra in Ucraina - dichiara all'Adnkronos Simeone- ha riportato in primo piano quanto sosteniamo da sempre. La democrazia, la libertà e la pace non saranno mai al sicuro finché esisteranno uomini al potere che confondono le proprie ambizioni con quelle del popolo, che non hanno scrupoli a gettare dopo due anni di pandemia il mondo in una crisi, segnata dall’innalzamento incondizionato del costo di gas, materie prime, beni di prima necessità. Non possono e non devono esistere ideologie più forti del benessere collettivo, questo ci hanno insegnato le grandi guerre. Questo è quello che qualcuno, volutamente, vuole far finta di ignorare”.

"Le istituzioni, la politica e soprattutto la diplomazia - commenta a sua volta Porrello - devono far di tutto affinché si possa arrivare nel più breve tempo possibile alla fine del conflitto. Auspico che la rete della solidarietà possa continuare nella sua azione di supporto alla popolazione ucraina e che come Regione si continui a mettere in campo ogni azione possibile e utile per alleviare per quanto possibile le pene delle persone che stanno arrivando nel nostro Paese e nella nostra regione. 'Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra: per esempio la guerra' queste semplici ma profonde parole di Gianni Rodari siano il monito per chi ha l'onere e l'onore di governare".