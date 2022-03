Guerra Ucraina-Russia, circolare ministero Salute con indicazioni per i profughi

Raccomandazioni alle Asl per screening Sars-CoV-2 e per vaccinazioni contro Covid o altre malattie

Una circolare del ministero della Salute fornisce alle Asl le "prime indicazioni" in relazione "alla crisi in corso in Ucraina e in previsione dei conseguenti fenomeni migratori verso il nostro Paese". Si raccomanda di "allertare le aziende sanitarie locali ai fini della individuazione e della predisposizione di risorse necessarie all'esecuzione di test diagnostici - tamponi oro/rinofaringei antigenici e molecolari - per infezione da Sars-CoV-2 ed alla somministrazione di vaccini anti Covid-19 ed altre vaccinazioni di routine per tale popolazione a rischio".