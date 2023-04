Ucraina, "sui social video soldati Kiev decapitati". Zelensky: "Bisogna reagire"

Due agghiaccianti video con soldati ucraini decapitati sono stati diffusi in questi giorni sui social. Il primo, riferisce la Cnn, appare più recente e sarebbe stato girato vicino Bakhmut. L'altro dovrebbe risalire all'estate scorsa, a giudicare dalle piante circostanti.

Diffuso su un canale pro russo l'8 aprile, il primo video sarebbe stato girato dai mercenari della Wagner a Bakhmut, ma la Cnn non è in grado di confermare il luogo. Si vedono i corpi di due soldati ucraini decapitati, e con le mani tagliate, che giacciono accanto ad un veicolo militare distrutto. Una voce fuori campo, apparentemente distorta per non permetterne l'identificazione, racconta con espressioni volgari che il mezzo è saltato su una mina, uccidendo i due soldati. "Qualcuno è poi venuto e ha tagliato le loro teste", aggiunge la voce, con una risata.

Il secondo video circola su Twitter ed è molto sfocato. Sembrerebbe girato l'estate scorsa e mostra un combattente russo che taglia con un coltello la testa di un soldato ucraino. Una voce all'inizio del video suggerisce che il soldato decapitato fosse ancora vivo quando è stato attaccato. Poco dopo la diffusione del video, il consigliere presidenziale ucraino Andriy Yermak ha twittato una breve frase: "Dovranno rendere conto di tutto".

ZELENSKY - ''C'è qualcosa che nessuno al mondo può ignorare: con quanta facilità queste bestie uccidono. Non dimenticheremo nulla. Né perdoneremo gli assassini'' ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio diffuso attraverso Twitter. ''Questo video, l'esecuzione di un prigioniero ucraino. Questo è un video che dimostra la Russia così com'è. Che tipo di persone sono'', ha aggiunto Zelensky.

''Questo non è un incidente, non è un episodio isolato. Era così già prima. E' stato così a Bucha. Migliaia di volte. Tutti devono reagire. Ogni leader'', ha esortato il presidente ucraino. Perché ''è necessario agire ora'' e ''nessuno capirà se i leader non reagiranno''. Ai russi Zelensky ha detto: ''Non aspettatevi che venga dimenticato. Il tempo passerà, ma non dimenticheremo nulla. Né perdoneremo gli assassini. Ci sarà responsabilità legale per tutto. La sconfitta del terrore è necessaria''.

Per quanto riguarda l'impegno degli ucraini, Zelensky ha affermato: ''Noi in Ucraina dobbiamo concentrarci il più possibile sulla prima linea. Aiutare il più possibile. Mandare via l'occupante dalla nostra terra''. Perché, ha proseguito il leader ucraino, ''l'obiettivo principale è vincere. L'obiettivo principale è avere la forza per la vittoria dell'Ucraina e per la sconfitta dell'occupante, la condanna degli assassini''. Serve, ha aggiunto Zelensky, un ''Tribunale per lo stato malvagio'' oltre che la ''memoria eterna per ogni persona la cui vita è stata tolta dal terrore russo. Gloria a tutti coloro che combattono contro questo male. Gloria all'Ucraina''.