Ucraina come la Corea? Russia prepara il piano B

Mosca starebbe mettendo a punto un piano B di fronte al fallimento del progetto di conquistare tutta l'Ucraina, una sorta di 'opzione coreana' con la creazione di una "seconda Ucraina" nei territori occupati. Lo ha detto all'edizione ucraina della Bbc Oleksii Danilov, segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa ucraino. La messa a punto del piano, racconta, è stata affidata al politico ucraino filorusso Viktor Medvedchuk.

La Russia sta approntando "la cosiddetta opzione coreana. Il Cremlino ha capito che non può catturare completamente il nostro Paese e sta preparando un piano B per la cosiddetta Seconda Ucraina", ha detto Danilov, spiegando che il piano è stato proposto da Medvedchuk, il quale "crede di essere un esperto di Ucraina, ma è solo un traditore". Per poter creare un'Ucraina separata sotto controllo russo, Mosca farà di tutto nel prossimo futuro per occupare le intere regioni di Luhansk e Donetsk oltre al corridoio di terra verso la Crimea, afferma Danilov.

Medvedchuk si considera un "amico personale" del presidente russo Vladimir Putin, che è il padrino di battesimo di sua figlia. Oligarca e politico filo russo, è stato arrestato dalle autorità di Kiev nel maggio 2021 per tradimento. Nel settembre 2022 è stato inviato in Russia nel quadro di uno scambio di prigionieri.