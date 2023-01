Ucraina: "Comitato olimpico internazionale è promotore di guerra"

Le parole di Podolyak, consigliere di Zelensky, per contestare il fatto che il Cio non abbia escluso la partecipazione di atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi 2024

Il Comitato Olimpico Internazionale è ''promotore di guerra, omicidi e distruzione''. Sono durissime le parole usate su Twitter da Mychailo Podolyak, il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, per contestare il fatto che il Cio non abbia escluso la partecipazione di atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi di Parigi 2024. ''Il Cio osserva con piacere la distruzione dell'Ucraina da parte della Federazione russa e offre quindi alla Russia una piattaforma per promuovere il genocidio e incoraggia le loro ulteriori uccisioni'', scrive Podolyak.

''Ovviamente, i soldi russi che comprano l'ipocrisia olimpica non hanno l'odore del sangue ucraino. Vero signor Bach?'' chiede il consigliere di Zelensky rivolgendosi al presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach.

Fra gli atleti russi alle Olimpiadi ci sono molti militari, "l'ignorante" Comitato Olimpico Internazionale non può farli competere alle Olimpiadi, dice su Twitter il ministro ucraino degli Esteri Dmytro Kuleba.

"La Russia ha vinto 71 medaglie alle Olimpiadi di Tokyo, 45 sono state vinte da atleti che sono anche membri del Club centrale sportivo dell'esercito russo. L'esercito che commette atrocità, uccide, stupra e saccheggia. Questi sono quelli che l'ignorante Cio vuole mettere sotto una bandiera bianca per farli gareggiare", ha scritto Kuleba.