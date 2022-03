Ucraina, Confindustria Est Europa: "Per aziende realtà critica, in pochi giorni cambiato scenario"

"La situazione è molto drammatica e siamo tutti molto preoccupati. Le imprese sono in grave difficoltà, la produzione è quasi ferma, manca tutto. Non ci aspettavamo questa escalation e l’auspicio e che si possa arrivare presto a dei negoziati che riportino alla stabilizzazione della regione". E' il presidente di Confindustria Est Europa, Maria Luisa Meroni, conversando con l'Adnkronos, a fotografare la situazione in cui si trovano circa 100 imprese italiane, dall'alimentare alla metalmeccanica, in Ucraina. "Un dato approssimativo, questo, non recentemente aggiornato ma che fornisce il polso di una presenza molto forte di imprenditori, anche a livello di export, che hanno investito in questi territori", spiega.

Imprenditori che in massima parte al momento "non hanno voluto abbandonare il territorio e lasciare le proprie aziende", racconta Meroni. "Pensavano ad una crisi transitoria, nessuno si aspettava un conflitto profondo e così violento. Le imprese ora sono in gravi difficoltà e fortemente preoccupate; in questo momento viene a mancare tutto quello che serve per poter produrre quotidianamente senza che l'orizzonte riesca a schiarirsi, anzi. È una tragedia. E se le sanzioni economiche sono il modo per evitare una terza guerra mondiale è anche vero che l'unica soluzione possibile per rimettere in piedi quell'economia sarebbe solo l'immediata sospensione della guerra", prosegue guardando alle difficoltà che avranno gli imprenditori italiani ad uscire da una crisi economica post-bellica.

"In questo momento l’imprenditore che ha investito in Ucraina e che ha un’azienda ferma, in perdita, non ha nessuno strumento per invertire la rotta", dice ancora Meroni che calcola come, anche a conflitto terminato, non basteranno anni per recuperare l'investimento. "Ci vuole davvero tempo, tanto tempo. Ce ne vuole di fatica per ricostruire tutto quello che si è costruito, solamente per quello che riguarda la logistica e il danno subito: gli italiani sono bravi e mi auguro che in un paio di anni le aziende possano essere in grado di riprendersi anche se arriviamo già fragili da una pandemia", continua. E bene gli interventi da 1,2 mld messi in campo dall'Unione europea, "sono sempre aiuti materiali che ti danno un beneficio", dice, ma ripete, "alla base di tutto dobbiamo lavorare molto sulla possibilità che venga bloccata questa guerra che non sappiamo dove andrà a finire".

Intanto, racconta ancora Meroni, una mano tesa ai profughi in fuga dall'Ucraina arriva dalle imprese italiane in Polonia e Romania: gli imprenditori stanno infatti lavorando per verificare la possibilità di modificare e accelerare le norme in vigore in questi Paesi con cui sarà possibile, a stretto giro, assumere forza lavoro in arrivo dall'Ucraina.

"La Polonia è già molto avanti su questo fronte mentre Confindustria Romania si è attivata, richiedendo un incontro con il governo rumeno, volto a trovare un accordo circa una facilitazione delle normative che consentano assunzione di manodopera dall’Ucraina", spiega. Dati certi al momento non ci sono ma "molti profughi che stanno arrivando trovano già questa soluzione", dice ancora "orgogliosa" della solidarietà tra Paesi.

La stessa Confindustria Ucraina "sta giocando un ruolo attivo " e ha messo in campo, racconta ancora Meroni, "un help desk per tracciare le problematiche che la crisi sta creando". Confindustria d'altra parte, conclude "si stia muovendo in maniera coordinata anche con le Rappresentanze Internazionali sul territorio, in particolare Confindustria Russia e Confindustria Ucraina a supporto delle imprese italiane".