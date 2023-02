Ucraina, Conte: "Ben venga Meloni a Kiev ma negoziato di pace è sparito"

"Ben venga il viaggio della Meloni a Kiev ma vi rendete conto che il negoziato di pace è sparito da tutti i summit? Ormai si parla solo di maggiori spese e più sofisticate armi da inviare ed è l'unica prospettiva sul tavolo. Vogliamo lavorare per una via d'uscita?". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte rilasciando dichiarazioni a margine dell’incontro con rappresentanti del settore e una delegazione degli esodati.

"Io non sono più presidente del Consiglio quindi non mi permetto di rivolgere un appello al presidente Putin. Spetta all'attuale premier. Mi rivolgo alla popolazione russa, che ha sentito il discorso di Putin - dice Conte - cari amici russi, ci sono antichi legami di amicizia e solidarietà tra le nostre popolazioni ed è verissimo che c'è stata una disponibilità che noi abbiamo colto per farci aiutare nel momento più duro della pandemia, come chiarito nelle sedi istituzionali a partire dal Copasir, e anche con il terremoto dell'Aquila. Anche noi li abbiamo aiutati in tante emergenze storiche. Questo però non toglie nulla al fatto che la Russia e Putin sono responsabili di un'aggressione ingiustificata e immotivata. La popolazione ucraina è aggredita, ci sono vittime e territori distrutti, quindi è inutile richiamare l'aiuto che c'è stato, non cambia nulla rispetto alla realtà di fatto: ferma condanna a questa aggressione e massima solidarietà alla popolazione ucraina".

"Poi, per quanto riguarda le prospettive, sapete bene come la pensiamo - aggiunge - l'escalation militare non ci porta da nessuna parte. Ora si parla di aerei, poi di jet, poi si parlerà di missili a media, poi lunga, poi lunghissima gittata. Decidete voi se vogliamo costruire un percorso di pace con i massimi sforzi diplomatici. C'è la volontà? Non mi pare proprio"