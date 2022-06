Ucraina, Conte: "Italia dia sferzata per negoziato pace"

"Mi aspetto che l’Italia dia una fortissima sferzata per imprimere la giusta direzione per il negoziato di pace". Lo ha detto a Scordia, nel catanese, l’ex Premier e leader del M5S, Giuseppe Conte, rispondendo ai giornalisti in merito all’incontro di questa sera tra Mario Draghi ed Emmanuel Macron in Francia. "Adesso - aggiunge Conte- bisogna concentrarsi tutti su questo e quindi ci aspettiamo, assolutamente, che il governo faccia la sua parte e soprattutto che convinca nel consesso internazionale, tutti quanti, che la pace è la soluzione migliore rispetto alla verità di sconfiggere la Russia".