Ucraina, Conte: "Italia manderà jet e truppe, è già scritto"

"Fra un po' manderemo jet e truppe. E' già scritto". Lo dice ai cronisti, in Transatlantico, il leader del M5S Giuseppe Conte, commentando le dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Silvio Berlusconi durante la conferenza stampa di ieri con la premier Giorgia Meloni.

"Le posizioni di Berlusconi sono insostenibili: noi non abbiamo mai messo in discussione che ci sia un aggressore e un aggredito, ribaltare i termini della questione è inaccettabile. Detto questo, conoscete la nostra posizione. Noi riteniamo che questa strategia militare non porti a nulla, stiamo assistendo a un'escalation, fra un po' manderemo jet e truppe. E' già scritto. Noi non vediamo nessuna via d'uscita che non sia un negoziato di pace", aggiunge. "All'interno del contesto europeo, chiediamo al governo che si faccia promotore di una strategia politica che con gli sforzi diplomatici porti a una via d'uscita", prosegue l'ex premier.

"Meloni può andare a Kiev e incontrare Zelensky. Cosa ha promesso? Cosa ha detto? Che l'Italia fornirà armi su armi, sempre più sofisticate? Venga in Parlamento a dircelo", afferma ancora.