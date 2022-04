In particolare per i Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa

Tra gli effetti della guerra in Ucraina figura il rischio di una crisi alimentare globale, in particolare per i Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa. Per la Fao i prezzi dei beni alimentari potrebbero aumentare del 20% aggravando l'insicureza alimentare di un'area già instabile.